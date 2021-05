Ο Παναθηναϊκός συγκεντρώνεται στη Basket League για να υπερασπιστεί τον τίτλο του πρωταθλητή, όμως ο αρχηγός του είναι περιζήτητος στο εξωτερικό.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και είναι λογικό να απασχολεί ευρωπαϊκές ομάδες.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ματέο Αντρεάνι, δύο από αυτές είναι η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και η Ρεάλ Μαδρίτης.

«Η Ζείτ πάντα ενδιαφέρεται για αυτόν, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης έχει προστεθεί δυναμικά στη διεκδίκηση» γράφει ο Αντρεάνι.

Όσο για την προοπτική να ανανεώσει με τον Παναθηναϊκό, ο Αντρεάνι αναφέρει: «Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να κρατήσει τον Παπαπέτρου, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο».

Η ανάρτηση του δημοσιογράφου Ματέο Αντρεάνι:

Ioannis Papapetrou will be one of the best free agent this summer.

Zenit is always so interested on him, but Real Madrid joins the race strongly.

Panathinaikos will try to keep him, but it will be very hard.#Basketball #EuroLeague #Baloncesto #Transfershttps://t.co/kgel21Gt2A

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) May 17, 2021