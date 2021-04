Διήρκεσε λιγότερο από ένα λεπτό, έγραψε όμως ιστορία ως η πρώτη ελεγχόμενη πτήση εκτός Γης.

Το Ingenuity, ένα ελικοφόρο drone που έφτασε στον Άρη με το ρομπότ Perseverance της NASA, πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη δοκιμαστική απογείωση, ανακοίνωσε η υπηρεσία το απόγευμα της Δευτέρας.

Όπως δήλωσε ο Χάβαρντ Γκριπ, επικεφαλής των μηχανικών του Ingenuity, η Διεθνής Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) αναγνώρισε συμβολικά την επιτυχία αποδίδοντας στο drone το επίσημο διακριτικό ασυρμάτου «INGENUITY».

To Perseverance, ένας εξάτροχος ρομποτικός γεωλόγος με κύρια αποστολή την αναζήτηση ενδείξεων αρχαίας ζωής στον Άρη, βιντεοσκόπησε το ελικοπτεράκι να απογειώνεται από την ερημική επιφάνεια και να μένει μετέωρο για μερικά δευτερόλεπτα σε ύψος 3 μέτρων, πριν επιστρέψει τελικά στο ίδιο σημείο.

You wouldn’t believe what I just saw.

More images and video to come…#MarsHelicopterhttps://t.co/PLapgbHeZU pic.twitter.com/mbiOGx4tJZ

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 19, 2021