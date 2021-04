Μια εικόνα που δείχνει νέο τον πρίγκιπα Φίλιππο πυροδότησε τη φημολογία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις προηγούμενες ημέρες για τον βιολογικό πατέρα του Χάρι.

Πρόκειται για την αβάσιμη φήμη ότι ο πατέρας του πρίγκιπα Χάρι δεν είναι ο Κάρολος, δηλαδή ο μεγαλύτερος γιος του Φίλιππου, αλλά ο πρώην εραστής της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Τζέιμς Χιούιτ.

Ωστόσο, ο φωτογράφος Κρις Τζάκσον ανάρτησε στο Twitter μια εικόνα του πρίγκιπα Φιλίππου από το 1957 που δημοσιεύθηκε σε εξώφυλλο του περιοδικού «Paris Match».

«Θυμήθηκα αυτό το εκπληκτικό vintage περιοδικό του «Paris Match» από το 1957 που απέκτησα πριν από μερικά χρόνια» σχολίασε χαρακτηριστικά.

I was reminded of this incredible vintage @ParisMatch magazine from 1957 I acquired a few years ago earlier today – A bearded and uniformed Prince Philip looking fantastically suave on the cover pic.twitter.com/lUHiO0ZxKX

— Chris Jackson (@ChrisJack_Getty) April 11, 2021