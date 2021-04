Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε σε ακόμη ένα ματς των Μπακς την τελευταία εβδομάδα λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, παρόλα αυτά τα ελάφια δεν συνάντησαν κανένα πρόβλημα απέναντι στους Μάτζικ και επικράτησαν εύκολα με 124-87.

Ο Greek Freak βρισκόταν στο πλευρό των συμπαικτών του στο Ορλάντο και παρά τον τραυματισμό του, μετά το τέλος του ματς έδωσε χαρά σε έναν μικρό φίλαθλο της ομάδας του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αντετοκούνμπο έδωσε τη φανέλα του και φωτογραφήθηκε με τον πιτσιρικά, ο οποίος πετούσε από τη χαρά του για αυτό που ζούσε.

Δείτε το βίντεο:

The MVP was out tonight, but still made this young fan’s night!! pic.twitter.com/paQq6lWxOg

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 12, 2021