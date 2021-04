Η Φάρμα φαίνεται πως δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και αυτό αποτυπώθηκε πιο έντονα τις τελευταίες μέρες, με τα νούμερα τηλεθέασης να σημειώνουν πτώση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Την πτώση της «Φάρμας» αλλά και του «House of Fame» καρπώθηκε το «Master Chef» που πλέον καλπάζει στα μηχανάκια της Nielsen.

Σύμφωνα με το nassoblog.gr σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει ριάλιτι στον ΑΝΤ1 την επόμενη σεζόν, θα είναι αγωνιστικό και όχι μαγειρικό, ενώ δεν είναι σίγουρο αν παρουσιαστής θα είναι ο Σάκης Τανιμανίδης.

Δεν θα είναι όμως η «Φάρμα».

Τρία διαφορετικά φορμάt μεταξύ των οποίων και το «I am Celebrity get me out of here» εξετάζουν στον ΑΝΤ1.

Το πoιο θα αγοραστεί θα κριθεί από το τελικό μπάτζετ που θα εγκρίνει ο σταθμός για τη νέα σεζόν και οι αποφάσεις πάνε για μετά το Πάσχα.