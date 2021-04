Κάντε twerking με το τελευταίο single του ράπερ Lil Nas Χ , «Montero (Call Me By Your Name).» και κερδίστε πόντους

My mom took my phone so I’m watching the call me by your name music video on my gameboy @LilNasX pic.twitter.com/wyBPAAnuwN — pynnion (🎂 tomorrow!!!!!1) (@pynnion) April 8, 2021

Ο Lil Nas X έχει προκαλέσει πάταγο με το τελευταίο του single, « Call Me By Your Name)» Ο εκκεντρικός ράπερ μόλις κυκλοφόρησε ένα βιντεοπαιχνίδι, με τον τίτλο «Twerk Hero», με επίκεντρο το viral twerking που έκανε για το νέο πιασάρικο τραγούδι του.

Το παιχνίδι που βασίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης διαθέτει μια έκδοση CGI του Lil Nas X, όπου το avatar του παίκτη είναι ενδεδυμένο με εσώρουχο Calvin Klein και μπότες πάνω από το γόνατο σαν αυτές που φοράει και ο ίδιος στο μουσικό βίντεο. Οι παίκτες μπορούν να λικνίζονται σαν τον ράπερ, με στόχο να χτυπήσουν μια σειρά από βέλη ή «πειρασμούς», όπως τους χαρακτηρίζει το παιχνίδι, για να μετακινηθούν στην οθόνη.

(Spoiler alert: δεν είναι καθόλου εύκολο)

Ο καλλιτέχνης, που προκάλεσε την οργή των συντηρητικών χριστιανών με την οπτική του «MONTERO», ανακοίνωσε το παιχνίδι στο Twitter και έγραψε «Μπορείτε να περάσετε όλα τα επίπεδα», προκαλώντας εύστοχα τους θαυμαστές τους.

MY NEW GAME “TWERK HERO” IS OUT NOW! CAN U MAKE IT THROUGH ALL LEVELS?! pic.twitter.com/Juhr1jiZx4 — nope 🏹 (@LilNasX) April 7, 2021