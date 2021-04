O Χιου Τζάκμαν απέδειξε στους θαυμαστές του ότι ακόμη και ο Wolverine χρειάζεται το εμβόλιο κατά της COVID καθώς μοιράστηκε φωτογραφίες του από τον εμβολιασμό.

Ο διάσημος αυστραλός 52χρονος ηθοποιός, δημοσίευσε το απαραίτητο οπτικό υλικό από την στιγμή του εμβολιασμού του.

Wolverine’s healing ability can’t save me from COVID. But the vaccine can. Get it! pic.twitter.com/oMuYiqr6Jr

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) April 8, 2021