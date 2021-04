Στο μέλλον, όταν θα γράφεται η ιστορία της τωρινής πανδημίας, οι φωτογραφίες θα είναι ίσως αυτές που θα μεταφέρουν πιο αποτελεσματικά όσα συνέβησαν: το χάος στα νοσοκομεία, τον φόβο και την απομόνωση των ανθρώπων με τις μάσκες να κρύβουν τα πρόσωπά τους. Ανάμεσά τους θα βρίσκεται και η selfie του εμβολιαμού: χαμόγελα, ανεβασμένα μανίκια και βελόνα στο μπράτσο-αυτή είναι η νέα viral πόζα.

Οι selfies του εμβολιασμού έκαναν την εμφάνισή τους ταυτόχρονα σχεδόν με τα εμβόλια κατά του κοροναϊού και μετατράπηκαν αυτόματα σε meme που αντί να εξασθενεί μοιάζει να κερδίζει όλο και περισσότερο ψηφιακό έδαφος.

Had an incredible day vaccinating healthcare workers today and received mine too! Thankful for the opportunity @DukeMedSchool #vaxxie 💉💉💉 #byecovid19 pic.twitter.com/XS3VXYqAyl

— Ashley Choi (@AshleyYJChoi) January 7, 2021