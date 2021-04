Παρουσία 8000 φιλάθλων θα πραγματοποιηθεί ο φετινός τελικός του League Cup, ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Τότεναμ, ως ένα πείραμα για την επαναφορά του κόσμου στα γήπεδα.

Η Ομοσπονδία της Αγγλίας ανακοίνωσε πως ο αγώνας που έχει προγραμματιστεί για τις 25 Απριλίου στο Γουέμπλεϊ, θα υποδεχθεί ξανά το φίλαθλο κοινό στο πλαίσιο του προγράμματος επανένταξης του κόσμου στις κερκίδες.

Τα εισιτήρια που θα δοθούν στους οπαδούς των δύο ομάδων αφορούν έναν αριθμό της τάξης των 4000, τα οποία θα πρέπει να μοιραστούν οι «σπερς» με τους «πολίτες». Οι υπόλοιπες θέσεις που θα περισσέψουν, αφορούν γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και κάτοικους της γύρω περιοχής.

The 2021 @Carabao_Cup Final has been confirmed as an official test event for the UK Government’s Events Research Programme.https://t.co/To1SUaMcEF#EFL | #CarabaoCup

— EFL Communications (@EFL_Comms) April 4, 2021