Η Λίβερπουλ πήρε μία εύκολη νίκη απέναντι στην Άρσεναλ, σκοράροντας τρία γκολ μέσα στο Έμιρειτς. Εκτός λοιπόν των πρωταγωνιστών, Σαλάχ και Ζότα, που πέτυχαν τα τέρματα, στο επίκεντρο της προσοχής βρέθηκε και ο διαιτητής, Στούαρτ Άτουελ.

Ο λόγος δεν ήταν κάποιο γκολ που ακυρώθηκε ή ένα πέναλτι που δεν δόθηκε, αλλά το νέο κούρεμα που αποφάσισε να κάνει ο Βρετανός ρέφερι. Το κοινό στα Social Media πήρε «φωτιά», σχολιάζοντας με πολύ αστείο τρόπο την κόμμωση του 38χρνου.

«Ποιος κούρεψε τον Άτουελ; Για να ξέρω να μην πάω και γω εκεί», «Το μαλλί του Άτουελ είναι ο λόγος που δεν αφήνω την γυναίκα μου να με κουρέψει» είναι κάποιες από τις «επικές» ατάκες που ακούστηκαν για το κούρεμα του Άγγλου.

Yes Arsenal have been horrendous tonight, but the real disaster here is Stuart Atwell’s hair 🤢 #shlid — Bobbie Gordon (@bobbie0710) April 3, 2021

Who cut Stuart Atwell’s hair? Just so I don’t get my hair cut by them same person. — Mikey (@Mike_Sleigh) April 3, 2021

Aubameyang and Stuart Atwell competing for the shittest hair do if the game #ARSLIV #MOTD — Tom Beard (@tombeard94) April 4, 2021