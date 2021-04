Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, η Τζιλ Μπάιντεν, μεταμφιέστηκε χθες σε αεροσυνοδό και σέρβιρε παγωτά σε αυτούς που την συνόδευαν σε πτήση, καταφέρνοντας να ξεγελάσει με το πρωταπριλιάτικο αστείο της ακόμη και την ομάδα της.

Τα μέλη του πληρώματος, των μυστικών υπηρεσιών και του Τύπου πήραν το επιδόρπιο που τους προσέφερε μια μελαχρινή γυναίκα με κοντά μαλλιά, η οποία φορούσε μαύρη μάσκα και σήμα με το όνομα «Τζάσμιν» η οποία μοίραζε το γεύμα σε πτήση με την οποία επέστρεφε η Πρώτη Κυρία στην Ουάσινγκτον έπειτα από επίσκεψη στην Καλιφόρνια.

First Lady Jill Biden disguised herself as a flight attendant to pull off an April Fools prank, according to a pool report. pic.twitter.com/YhWUgDLIcO

