Η Εισηγήτρια του ΟΗΕ Ανιές Καλαμάρ κατήγγειλε σήμερα ότι δέχθηκε ξεκάθαρες απειλές από υψηλόβαθμο σαουδάραβα αξιωματούχο έπειτα από την έρευνα της για την δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι από σαουδαραβικό απόσπασμα στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη.

«Η απειλή της Σαουδικής Αραβίας εναντίον μου ήταν ξεδιάντροπη, συνέβη σε υψηλού επιπέδου διπλωματικό πλαίσιο, δημοσιοποιήθηκε και επιβεβαιώθηκε από τον ΟΗΕ», δηλώνει σε tweet η γαλλίδα Εισηγήτρια του ΟΗΕ, ενώ ο σαουδάραβας αξιωματούχος, ο επικεφαλής της επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Σαουδικής Αραβίας Αουάντ Αλαουάντ, διέψευσε χθες τις κατηγορίες.

«Οι τακτικές εκφοβισμού δεν θα έπρεπε να είναι πουθενά εφικτές. Δεν έχουν θέση στον ΟΗΕ», λέει η Ανιές Καλαμάρ.

1/ The #SaudiArabia threat against me was brazen, it took place in a high level diplomatic setting and it was made public, confirmed by the UN. But such threats, far greater daily intimidation and violence stalk all those on the front lines of human rights advocacy. https://t.co/ra7aKHEGys

— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) March 26, 2021