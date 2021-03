Η Σάρον Στόουν δε συγκρατεί τις σκέψεις της για την cancel culture» ή αλλιώς κουλτούρα ακύρωσης. Την Πέμπτη, η 63χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο της εκπομπής Just Jenny του SiriusXM όπου είπε αυτά που νιώθει για το αμφιλεγόμενο θέμα και γιατί πιστεύει ότι μπορεί να είναι αντιπαραγωγικό.

Ενάντια στην κουλτούρα της ακύρωσης

«Νομίζω ότι η κουλτούρα της ακύρωσης είναι το πιο ανόητο πράγμα που έχω δει ποτέ να συμβαίνει», είπε στον οικοδέσποινα Jenny Hutt.

«Νομίζω ότι όταν οι άνθρωποι λένε πράγματα που φαίνονται προσβλητικά, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για όλους να μάθουν και να μεγαλώσουν και να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον».

Το αστέρι Basic Instinct – του οποίου το νέο βιβλίο, The Beauty of Living Twice, κυκλοφόρησε στις 30 Μαρτίου – σημείωσε ότι οι άνθρωποι πρέπει να χρησιμοποιούν τις διαφορετικές εμπειρίες τους ως τρόπο να μάθουν καλύτερα ο ένας για τον άλλον.

«Όλοι προέρχονται από διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικούς πολιτισμούς, διαφορετικά υπόβαθρα, διαφορετικά πράγματα γενικά και είχαμε διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετικά τραύματα, διαφορετικές αναφορές, διαφορετικούς γονείς, διαφορετικά θρησκευτικά υπόβαθρα, διαφορετικά τα πάντα», εξήγησε.

Η Σάρον πρόσθεσε ότι οι άλλοι θα πρέπει «να δίνεται στους ανθρώπους η ευκαιρία να συζητήσουν τα πράγματα προτού να «εξαλείφεται» ολόκληρο το πρόσωπό τους για μια δήλωση ή ένα σχόλιο ή μια παρανόηση».

«Ας σταματήσουν κάποιοι να είναι είσαι τόσο μικρόι. Οι άνθρωποι έχουν κάνει πολύ περισσότερα από μία προτάση», συνέχισε, προτρέποντας τους άλλους να «μεγαλώσουν» και «να αναπτύξουν κάποια ενσυναίσθηση».

Sharon Stone Calls Cancel Culture the ‘Stupidest Thing I Have Ever Seen’: ‘Give People an Opportunity’​ https://t.co/7otpb3i5Dz — People (@people) March 26, 2021