Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς υπέβαλε αίτηση προκειμένου να παυθεί ο πατέρας της από την επίβλεψη των οικονομικών προσωπικών της υποθέσεων, τις οποίες ελέγχει από το 2008.

Η υπόθεση δεν αφορά μόνο τα εκατομμύρια της περιουσίας της αλλά ακόμα και πτυχές της προσωπικής της ζωής.

Ο Τζέιμι Σπίαρς διαχειρίζεται την περιουσία της κόρης του, η οποία εκτιμάται στα 51,9 εκατομμύρια ευρώ, σε συνεργασία με το τραστ Bessemer, που ορίστηκε τον Φεβρουάριο συνυπεύθυνο κατόπιν αιτήματος της Σπίαρς.

Τον περασμένο Νοέμβριο είχε απορριφθεί πάντως αίτημα της για την καθολική απομάκρυνση του πατέρα της.

Ο συνήγορος υπεράσπισης είχε παλιότερα πει στο δικαστήριο πως η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φοβάται τον πατέρα της και δεν θα επέστρεφε στην επαγγελματική της καριέρα όσο εκείνος παρέμενε υπεύθυνος για τις προσωπικές υποθέσεις της.

