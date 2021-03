Στη πρώτη της μεταγραφή ενόψει της επόμενης χρονιάς προχώρησε η Σάλκε, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάνι Λάτσα.

Έτσι, έπειτα από δέκα χρόνια, ο Γερμανός μέσος θα επιστρέψει στην ομάδα του Γκελζενκίρχεν, στην οποία έχει αγωνιστεί για 13 χρόνια στο παρελθόν.

Ο Λάτσα υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διαρκείας, μέχρι το καλοκαίρι του 2023 και όπως ανακοίνωσε η Σάλκε, στη συμφωνία με τον 31χρονο υπάρχει ρήτρα ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο, αν η Σάλκε καταφέρει να κερδίσει την άνοδο.

Από την άλλη, το συμβόλαιο του γερμανού μέσου με την ομάδα του Δημήτρη Γραμμόζη δεν επηρεάζεται από την κατηγορία στην οποία θα αγωνίζεται η νέα του ομάδα.

Welcome back to Gelsenkirchen, Danny #Latza! 💙

The Mainz captain will arrive this summer on a deal until 2023 ✍️

More info on our new signing ⤵️ #S04

— FC Schalke 04 (@s04_en) March 17, 2021