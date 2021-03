Κανείς δεν γνωρίζει τον ακριβή λόγο που η Ντρου Μπάριμορ βγήκε ξυπόλυτη στους κεντρικούς δρόμους της Νέας Υόρκης, η αλήθεια όμως είναι ότι η ηθοποιός τους τελευταίους μήνες εκφράζει σε κάθε συνέντευξη που δίνει, την επιθυμία της να απομακρυνθεί από τη βιομηχανία του κινηματογράφου και να λειτουργεί όπως εκείνη θέλει, αψηφώντας τη γνώμη του κόσμου.

Η Ντρου Μπάριμορ έχει ζήσει μία παιδική ηλικία βγαλμένη μέσα από ταινία για πολύ γερά νεύρα. Η ίδια δεν έχει κρύψει ποτέ τις περιπέτειές της και πολλές φορές έχει δηλώσει ότι όλα όσα έχει ζήσει την έχουν κάνει έναν δυνατό άνθρωπο. Αλκοόλ, εξαρτήσεις και πολλά ακόμα…

