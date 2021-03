Σφοδρή αμμοθύελλα – η χειρότερη των τελευταίων ετών – πλήττει τις τελευταίες ώρες το Πεκίνο και περιοχές της βόρειας Κίνας.

People are recording the sand storm this morning in #Beijing … #weather pic.twitter.com/enmPjY8NrM



Ο ουρανός έχει αποκτήσει μία απόκοσμη πορτοκαλί απόχρωση, ενώ οι δείκτες ποιότητας του αέρα έχουν χτυπήσει «κόκκινο», εν μέσω πανδημίας και σε μία περιοχή με ήδη υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων.

#Sandstorm hits Beijing amid morning rush hour, have not seen this in past ten years. pic.twitter.com/FTUfw2Zxe1



Η κινεζική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε τις πληττόμενες περιοχές στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, ενώ σε ισχύ παραμένει μέχρι αύριο το πρωί προειδοποίηση στην ευρύτερη περιοχή της βόρειας Κίνας για πυκνά νέφη άμμου και σκόνης, που προέρχονται από εκτάσεις ερήμου στα δυτικά.

Το φαινόμενο εκτείνεται από τη βορειοδυτική επαρχία Σιντζιάνγκ έως τις παράκτιες βορειοανατολικές περιοχές, επηρεάζοντας δεκάδες εκατομμύρια κατοίκους της αχανούς χώρας. Κινεζικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για πάνω από 340 αγνοούμενος στη γειτονική Μογγολία.

Authorities issued an air pollution warning Monday as #Beijing got hit by major sandstorms with dust blowing in from Inner Mongolia.

Air quality in China’s capital has surged to the worst level since 2017. More @climate: https://t.co/57DXY8AXKr pic.twitter.com/uHcPYFjhtV

