Οι Μπρούκλιν Νετς θέλουν να είναι προσεκτικοί με τους σούπερ σταρ τους. Έτσι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επιτρέψουν στον Κέβιν Ντουράντ αν αγωνιστεί, παρά μόνο όταν είναι εντελώς έτοιμος και έχει ξεπεράσει στο 100% τον τραυματισμό του.

Ο έμπειρος φόργουορντ έχει χάσει τα τελευταία 14 από τα 15 παιχνίδια της ομάδα του Μπρούκλιν και αναμένεται να χάσει αρκετά ακόμη. Ο Αμερικανός θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι και για δύο εβδομάδες, με τους Νετς να χάνουν τον καλύτερό τους σκόρερ για αρκετά παιχνίδια ακόμη. Κάτι που απ’ ότι φαίνεται δεν έχει επηρεάσει καθόλου την απόδοσή τους, με το ρεκόρ τους να είναι 11-3.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντουράντ σε 19 αγώνες που έχει συμμετάσχει μετράει 29 πόντους, 5.3 ασίστ και 7.3 ριμπάουντ.

The Nets are being cautious with the ramp-up of Kevin Durant (left hamstring strain) – meaning he’s likely to miss another one-to-two weeks.

Sources tell @ShamsCharania: https://t.co/ZvGn06hf9A pic.twitter.com/Aqc5XHADkb

— The Athletic (@TheAthletic) March 15, 2021