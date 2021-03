Παραγκωνισμένη από τη βρετανική βασιλική οικογένεια και πιεσμένη από το «ασφυκτικό» πρωτόκολλο και τα ΜΜΕ, θύμα ρατσισμού που την έκανε να έχει ακόμα και τάσεις αυτοκτονίας, ή απλά μια τυχοδιώκτης που «κέρδισε» από τον γάμο της και τον σάλο που δημιούργησε η συνέντευξη στην Όπρα, έχει βάλει πλώρη για τον Λευκό Οίκο;

Ποια πραγματικά είναι η Μέγκαν Μαρκλ θα το δείξει ο χρόνος.

Πάντως, προς το παρόν, βρετανός πολιτικός, μέλος του Εργατικού Κόμματος και σημαίνον στέλεχος στην κυβέρνηση του Τόνι Μπλερ, υποστήριξε στην Mail της Κυριακής πως η Αμερικανίδα, πρώην ηθοποιός, μετά τον σάλο που δημιούργησε η συνέντευξη – «βόμβα», που παραχώρησε η ίδια και ο πρίγκιπας Χάρι την περασμένη Κυριακή στην Όπρα Γουίνφρεϊ, προετοιμάζεται να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ το 2024, καθώς τότε ο νυν πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα είναι 82 ετών και δεν προβλέπεται να διεκδικήσει μια δεύτερη τετραετία στον Λευκό Οίκο.

Meghan Markle Reportedly Eying Bid For The White House, Talking To Top U.S. Democrats https://t.co/uflL5l2YXf pic.twitter.com/q6J1JxsLw9

