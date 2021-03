Μπορεί η Τσέλσι να μην κατάφερε να πάρει τη νίκη και τους τρεις βαθμούς κόντρα στη Λιντς, ωστόσο για άλλη μία φορά κράτησε το… μηδέν στην άμυνα, με τον Μεντί να φτάνει παράλληλα στα 14 clean sheets στο φετινό πρωτάθλημα.

Αυτή ήταν η 8η φορά που η Τσέλσι του Τούχελ κρατάει ανέπαφη την εστία της, σε αυτά τα πρώτα δέκα παιχνίδια πρωταθλήματος. Σε αυτό το διάστημα οι «μπλε» έχουν δεχτεί μόλις δύο τέρματα, με τον Γερμανό τεχνικό να ισοφαρίζει μία μοναδική επίδοση του Ζοσέ Μουρίνιο.

Μόνο ο Πορτογάλος είχε καταφέρει να δεχτεί μονάχα δύο γκολ στα πρώτα του δέκα παιχνίδια στο πρωτάθλημα στον πάγκο της Τσέλσι, τη σεζόν 2004/05, όταν οι «μπλε» επέστρεψαν στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου μετά από 50 χρόνια.

Chelsea have conceded just two goals in their 10 #PL matches under Thomas Tuchel ⛔️

No manager has conceded fewer in their first 10 games in PL history (level with Jose Mourinho in 2004/05)#LEECHE pic.twitter.com/3IkcO94ltg

