Aποτελεί διακαή πόθο για τον Ζουάν Λαπόρτα, καθώς εκείνος και ο Αλάμπα παραμένουν οι νούμερο 1 στόχοι της Μπαρτσελόνα για την επόμενη σεζόν.

Ο λόγος για τον Κουν Αγκουέρο, που φημολογείται έντονα ότι θα μετακομίσει στην Βαρκελώνη το προσεχές καλοκαίρι. Όμως ο ίδιος μέσω συνομιλίας του στο Twitch, έβαλε τέλος στα σενάρια για το μέλλον του (προς το παρόν).

Παρά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για επίσημη πρόταση των «μπλαουγκράνα», ο Αργεντίνος τόνισε πως ακόμα δεσμεύεται από συμβόλαιο με την Μάντσεστερ Σίτι αναφέροντας επίσης πως όλα θα φανούν στο τέλος της σεζόν. Το ίδιο είχε κάνει και προ ολίγων ημερών ο προπονητής του, σε μία συνέντευξη τύπου.

«Ολοι γράφουν Μπαρτσελόνα, Μπαρτσελόνα, Μπαρτσελόνα. Ας κρατηθούμε λίγο και να περιμένουμε το τέλος της φετινής σεζόν. Ακόμα είμαι στη Σίτι», ανέφερε συγκεκριμένα.

🚨🗣️ Sergio Aguero, on @twitch, regarding the rumours linking him to Barcelona: «They‘re all writing ‘Barça, Barça, Barça’. Let’s hold on a little, have a look. Stop. We’re still at City.” ⏳🤝🇦🇷

[@marca via @HagridFCB] pic.twitter.com/1BUkHtTSzR

— Managing Barça (@ManagingBarca) March 13, 2021