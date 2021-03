Την σιωπή του έσπασε για πρώτη φορά ο Γουίλιαμ μετά την συνέντευξη του αδελφού του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στην Όπρα Γουίνφρεϊ που προκάλεσε σάλο.

«Οι βασιλική οικογένεια δεν είναι καθόλου ρατσιστική οικογένεια», ανέφερε απαντώντας ουσιαστικά στην αποκάλυψη που έκανε η Μέγκαν Μαρκλ πως κάποιος από το Παλάτι ανησυχούσε για το χρώμα του Άρτσι πριν καν γεννηθεί.

Μιλώντας σε μια επίσκεψη στο ανατολικό Λονδίνο, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είπε ότι δεν είχε μιλήσει ακόμη στον αδερφό του, αλλά θα το πράξει.

Υπενθυμίζεται πως το Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ ανέφερε την Τρίτη ότι ο ισχυρισμός πως ένα μέλος της Βασιλικής Οικογένειας εξέφρασε ανησυχία για το χρώμα του δέρματος του αγέννητου μωρού των Sussexes είναι «ανησυχητικός».

«Το θέμα θα εξεταστεί ιδιωτικά», κατέληξε η ανακοίνωση τονίζοντας πως η Μέγκαν Μαρκλ, ο πρίγκιπας Χάρι και ο Άρτσι θα είναι πάντα πολύ αγαπητά μέλης της οικογένειας.

Prince William says «we’re very much not a racist family» in his first comments following claims made by Prince Harry and Meghan Markle.

He also says he is yet to speak to Harry, but intends to do so. pic.twitter.com/KzpPVqM0bT

