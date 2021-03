Έχοντας περιουσία που εκτιμάται ότι αγγίζει τα 53 δισεκατομμύρια δολάρια, το μόνο που έλειπε από τη ζωή της Μακένζι Σκοτ, πρώην συζύγου του Τζεφ Μπέζος, ήταν ένας έρωτας.

Και σύμφωνα με την Daily Mail τον βρήκε και αυτόν, αφού έχει πλέον ξαναπαντρευτεί με τον Νταν Τζούετ, έναν εκπαιδευτικό από το Σιάτλ, ο οποίος μάλιστα είναι δάσκαλος φυσικών επιστημών στο ιδιωτικό σχολείο που φοιτούν τα παιδιά της με τον Μπέζος.

Η 50χρονη Μακένζι και ο ιδρυτής της Amazon τράβηξαν χωριστούς δρόμους πριν από δύο χρόνια, μετά από 25 χρόνια γάμου. Είχαν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, ενώ τον Ιανουάριο του 2019 ανακοίνωσαν την απόφαση τους να πάρουν και επισήμως διαζύγιο, μετά από μια «μακρά περίοδο χωρισμού».

absolutely devastating day for jeff bezos, as Mackenzie Scott marries a hotter, smoother, even balder version of him pic.twitter.com/A6VlADo5gM

