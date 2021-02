Κάτι μυστήριο συμβαίνει με το βούτυρο στον Καναδά τον τελευταίο καιρό. Το ζήτημα που απασχολεί τους κατοίκους της χώρας και έχει χαρακτηριστεί χιουμοριστικά ως «Buttergate» έχει να κάνει με το γεγονός ότι το βούτυρο έχει περίεργη, «λαστιχωτή» υφή και δεν μαλακώνει ούτε σε θερμοκρασία δωματίου.

Η Ένωση Παραγωγών Γαλακτοκομικών προϊόντων του Καναδά, μετά την αναστάτωσε που προκλήθηκε ζήτησε επισήμως από τα μέλη της να σταματήσουν να χρησιμοποιούν φοινικέλαιο στην τροφή των αγελάδων τους καθώς όπως όλα δείχνουν εκείνο είναι που ευθύνεται για τα ασυνήθιστα χαρακτηριστικά του βουτύρου στη χώρα.

«Κάτι συμβαίνει με το βούτυρό μας και θα προσπαθήσω να μάθω τι. Έχετε παρατηρήσει ότι δεν είναι πια μαλακό, ακόμα και σε θερμοκρασία δωματίου; Νερουλό; Λαστιχωτό;» έγραψε η ίδια πυροδοτώντας την συζήτηση.

Ενώ πολλοί Καναδοί είχαν παρατηρήσει την αλλαγή στην υφή και τη συμπεριφορά του βουτύρου αγνοούσαν σε τι μπορεί να οφείλεται ή την απέδιδαν στο κρύο και την υγρασία.

Απ’ ο, τι φαίνεται όμως τα αίτια βρίσκονται στην διατροφή των καναδικών αγελάδων.

Η προσθήκη φοινικέλαιου στην τροφή των αγελάδων είναι μια σχετικά παλιά πρακτική που χρησιμοποιείται από τους κτηνοτρόφους τα τελευταία 20 χρόνια όταν επιθυμούν να αυξήσουν την παραγωγή γάλακτος και το ποσοστό λίπους σε αυτό.

