Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να πάρει σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στην Ιταλία απέναντι στην Αταλάντα, καθώς επικράτησε με 1-0 και θα φιλοξενήσει την «Ντέα» στη Μαδρίτη, έχοντας τις πιθανότητες με το μέρος της…

Σημαντικός παράγοντας στη νίκη αυτήν, ήταν για ακόμη μία φορά ο Τόνι Κρος. Ο Γερμανός μέσος της «Βασίλισσας» ήταν και πάλι κομβικός για το σύνολο του Ζιντάν, καθώς αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης και ας μην σκόραρε εκείνος το νικητήριο γκολ. Ένας ιδιαίτερος αγώνας για τον Κρος, καθώς κατάφερε να φτάσει σε ένα σπουδαίο επίτευγμα.

Συγκεκριμένα, ο μέσος της Ρεάλ, έφτασε τις 308 συμμετοχές με τη «Βασίλισσα» και ανέβηκε στην πρώτη θέση των Γερμανών ποδοσφαιριστών με τις περισσότερες συμμετοχές με τους «μερένγκες», μαζί με τον Ούλι Στίλικε. Πλέον χρειάζεται μόλις μία συμμετοχή ώστε να μείνει μόνος του στην κορυφή.

