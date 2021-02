Το «τρένο» της Μάντσεστερ Σίτι δεν σταματάει πουθενά, με τη στέψη να μοιάζει πλέον με θέμα χρόνου… Οι «πολίτες» επικράτησαν κόντρα στην Άρσεναλ με 1-0 στο «Έμιρεϊτς» και έφτασαν στην 18η συνεχόμενη τους νίκη σε όλες τις διοργανώσεις, διευρύνοντας το ίδιο τους το ρεκόρ!

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα βρίσκεται σε απίστευτη κατάσταση, την ώρα που οι μισές ομάδες του πρωταθλήματος πελεύουν με τους… δαίμονες τους! Μέσα στο νέο έτος, η Σίτι έχει καταφέρει να κερδίσει στο πρωτάθλημα και στους 11 αγώνες που έχει δώσει, έχοντας μαζέψει 33 βαθμούς.

Από την άλλη, η Άρσεναλ, η Λίβερπουλ και η Τότεναμ περνάνε μία αγωνιστική «κοιλιά» με τα τελευταία τους αποτελέσματα να το αποδεικνύουν… Μάλιστα και οι τρεις αυτές ομάδες μαζί, έχουν καταφέρει να μαζέψουν μέχρι στιγμής 31 βαθμούς στο 2021, δύο λιγότερους από όσους έχει η Σίτι μόνη της.

Man City have picked up more Premier League points in 2021 (33) than Liverpool, Tottenham and Arsenal combined (31) 🤯 pic.twitter.com/aokYgY8v1W

— ESPN FC (@ESPNFC) February 21, 2021