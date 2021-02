Το χιόνι στην Αθήνα και ιδιαίτερα στο κέντρο μπορεί να αποτελεί για τους περισσότερους κατοίκους της πόλης ξεχωριστό φαινόμενο όμως οι Σκανδιναβοί που εργάζονται εδώ είναι σαφώς πιο συνηθισμένοι και προετοιμασμένοι για τέτοιες συνθήκες.

Ο πρέσβης της Νορβηγίας στην Αθήνα, Frode Overland Andersen μοιράστηκε το πρωί μια φωτογραφία στην οποία συνάδελφός του φαινόταν να φτάνει στην πρεσβεία κάνοντας σκι!

Snow ❄️ in #Athens is not a problem! My colleague Marit arriving at the Norwegian embassy this morning! Way to go 🇳🇴🇬🇷 pic.twitter.com/lIMtFqN2nP

— Frode Overland Andersen (@norwayingreece) February 16, 2021