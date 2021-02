Ο καλύτερος και με τη βούλα! Ο Λιονέλ Μέσι αναδείχθηκε ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της δεκαετίας (2011-20), τελειώνοντας οριστικά τις συζητήσεις για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της γενιάς αυτής…

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS), ο Αργεντινός ήταν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της δεκαετίας, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ακολουθεί στη 2η θέση της λίστας. Τρίτος ο μάγος της Μπαρτσελόνα, Αντρές Ινιέστα, με τον Νεϊμάρ και τον Σέρχιο Ράμος να κλείνουν την πρώτη πεντάδα.

Αναμφίβολα, πρόκειται για μία μεγάλη είδηση η εύρευνα της IFFHS που κάπως έτσι τελειώνει κάθε κουβένα για τον κορυφαίο της γενιάς αυτής… Και ίσως για τον κορυφαίο γενικότερα…

Messi has been named the best men’s player of the decade by the IFFHS 🐐 pic.twitter.com/NC4UVkZBmb

— ESPN FC (@ESPNFC) February 7, 2021