Τα χειρότερα νέα για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Σέρχιο Ράμος επιβεβαιώθηκαν, καθώς ο αρχηγός της «Βασίλισσας» θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για τη ζημιά που έχει στο γόνατο, χάνοντας έτσι τους επόμενους δύο μήνες…

Ο 34χρονος θα χάσει έτσι τα παιχνίδια με την Αταλάντα για τους «16» του Champions League δημιουργώντας έξτρα προβλήματα στον Ζινεντίν Ζιντάν. Μία απουσία που δείχνει πως είναι πολύ μεγάλη και με βάση την παράδοση.

Τις τελευταίες 10 φορές που η Ρεάλ έχει δώσει αγώνα Champions League χωρίς τον αρχηγό της, η παράδοση είναι στα… χειρότερα της. Σε αυτά τα δέκα παιχνίδια, οι «μερένγκες» έχουν μόλις δύο νίκες, έχοντας χάσει οχτώ φορές!

