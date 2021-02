Διάσημη με τον πιο απροσδόκητο τρόπο έγινε μια χορεύτρια από τη Μιανμάρ, όταν αποφάσισε να γυρίσει βίντεο με ασκήσεις. Τελικά, το απόσπασμα έγινε viral σε όλο τον κόσμο, όχι εξαιτίας των ικανοτήτων της, αλλά επειδή στο βάθος καταγράφηκε κατά λάθος και το… πραξικόπημα.

Στο απίστευτο υλικό που τραβήχτηκε στην Νάι Πι Τάου, μια γυναίκα που έχει ταυτοποιηθεί ως η Χινγκ Χνιν Γουάι, δεν διακόπτει το πρόγραμμα γυμναστικής της ούτε τη στιγμή που ένα κομβόι από μαύρα SUV κατευθύνονται απειλητικά προς το κτίριο του κοινοβουλίου που βρίσκεται πίσω της. Το χαρούμενο κομμάτι με το οποίο χορεύει επιταχύνει τον ρυθμό του σχεδόν την ίδια στιγμή που εμφανίζονται τα οχήματα.

A woman did her regular aerobics class out in open without realizing that a coup was taking place in #Myanmar. A Military convoy reaching the parliament can be seen behind the woman as she performs aerobics. Incredible! pic.twitter.com/gRnQkMshDe

