Trash Από το Dancing With The Stars, σε σύμβουλο γάμου

Τη Nikki Bella την ξέρετε; Αμερικανίδα ποπ σταρ, επί το τρας περισσότερο, με συμμετοχές σε reality, εκπομπές και ζωή που απασχολεί την κοινή γνώμη. Η τελευταία είδηση που αφορά την συμπαθεστάτη κυρία είναι ότι επισκέπτεται σύμβουλο γάμου με τον σύζυγό της, τον 38χρονο χορευτή εκ Ρωσίας ορμώμενο Chigvintsev. Μαζί άλλωστε είχαν κερδίσει την 29η σεζόν του Dancing With The Stars!

Τα’ πε όλα η Nikki στο podcast της Tamron Hall και σιγά τα νέα δηλαδή. Δύο άνθρωποι λίγο πριν τα 40 τους και με ένα παιδί στη μέση (τον γιο του κούκλου Ρώσου) όλο και κάτι θα έχουννα λύσουν… Ουπς, οι δυο τους έχουν πλέον και δικό τους παιδί, ένα πανέμορφο αγοράκι λίγων μόλις μηνών.

Το βασικό πρόβλημα της μελαχρινής στάρλετ είναι ο τόνος της φωνής του συντρόφου της, ο οποίος, λέει όταν αγχώνεται της τα χώνει και, το χειρότερο, δεν το καταλαβαίνει κιόλας.

Το αστέρι Total Bellas, 37 ετών, αποκάλυψε στο τελευταίο επεισόδιο του podcast του Kaitlyn Bristowe Off the Vine ότι αυτή και ο 38χρονος χορευτής Dancing with Stars – με τον οποίο μοιράζεται τον 5χρονο γιο του Matteo Artemovich – είναι σε ζευγάρια θεραπεία.

Η Μπέλλα είπε ότι όταν ο Τσιγκβίντσεφ «αγχώνεται πραγματικά, δεν αντιλαμβάνεται τον τόνο του». Αυτό συνέβαινε και πριν γίνουν ζευγάρι, ως συνεργάτες στο Dancing. Φαίνεται πως ο γλυκός χορευτής με το εντυπωσιακό χαμόγελο δεν είναι ακριβώς έτσι κεκλεισμένων των θυρών.

Καλή τύχη να ευχηθούμε στο ζεύγος.