Πρόκειται για έναν πιστό στρατιώτη του Ολυμπιακού. Πάντα στην… πρώτη γραμμή της μάχης για τη μεγάλη του αγάπη. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, μπορεί να είναι 36 χρόνων πλέον, αλλά το πάθος του για τον δαφνοστεφανωμένο δεν «σβήνει».

Είναι πάντα εκεί για να παλεύει. Είναι πάντα εκεί για να μάχεται. Και να υπηρετεί τον Ολυμπιακό. Ο αρχηγός αγωνίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, πραγματοποιώντας μία εξαιρετική εμφάνιση και βοήθησε τα μέγιστα για να κρατήσει η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς το μηδέν στα μετόπισθεν (0-3 το τελικό αποτέλεσμα).

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε μία αποθεωτική ανάρτηση για τον Αβραάμ Παπαδόπουλο, αναφέροντας τα εξής: «Ο αρχηγός μας πάντα μάχεται για τα χρώματα μας!»

Ο αρχηγός μας πάντα μάχεται για τα χρώματα μας! / Our captain Avraam Papadopoulos always fights for our colors! 🦁🔴⚪️#Olympiacos #ΑvraamPapadopoulos #Captain #Colors #Fight #FightingSpirit #Football #Legend pic.twitter.com/KU1BMqgMUF

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) January 22, 2021