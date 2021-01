Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης με χυδαίες λέξεις και μάλιστα σε ζωντανή μετάδοση έπεσε δημοσιογράφος στον Καναδά.

Ενώ μετέδιδε ζωντανά ρεπορτάζ από το Οντάριο, οδηγός αυτοκινήτου που περνούσε από το σημείο τής εκστόμισε «f*** her in the p****», χρησιμοποιώντας προφανώς χυδαία έκφραση που είχε γίνει… σύνθημα το 2014.

Σοκαρισμένη η δημοσιογράφος γύρισε προς το μέρος του, προσπαθώντας στη συνέχεια να συνέλθει, όπως φαίνεται στο βίντεο.

Το περιστατικό ανέβασε η ίδια, η Κρίστα Σαρπ, στο Twitter, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι του καναδικού τηλεοπτικού σταθμού «CTV» όπου εργάζεται, ζήτησαν από τις αρχές να διερευνήσουν το περιστατικό και να εντοπίσουν τον άνδρα που την παρενόχλησε σεξουαλικά.

«Αυτό δεν είναι αστείο και δεν νιώθω καλά. Θα ήθελα να πω ότι δεν μ’ ενοχλεί, αλλά μ’ ενοχλεί. Με κάνει να νιώθει σκ…ά», έγραψε στο Twitter η νεαρή, αποκαλύπτοντας πως επειδή δουλεύει συχνά μόνη της, έχει βρεθεί πολλές φορές σε αυτήν τη δυσάρεστη θέση.

This is not funny and it’s not cool. As much as I’d love to say it doesn’t bother me, it does. It makes me feel like sh*t. Especially as VJ who is always alone. This still happens to female reporters everywhere and it needs to stop. pic.twitter.com/NsqJJsrOno

— Krista Sharpe (@KristajSharpe) January 18, 2021