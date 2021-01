Ένα μοντέλο ζήτησε την… ευλογία του Πάπα Φραγκίσκου για μια γυμνή φωτογράφισή της στο περιοδικό Playboy.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σχετικό δημοσίευμα της Νypost, η βραζιλιάνα καλλονή Λετίσια Μάρτινς, γνωστή και ως Λούνα Λεμπλάν, απευθύνθηκε μέσω Twitter στον ηγέτη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ζητώντας να της δώσει την ευχή του για το εξώφυλλο του Playboy στο οποίο ποζάρει γυμνή.

Nude model reportedly wants Pope Francis to bless her Playboy shoot https://t.co/6DHtDy1BAL pic.twitter.com/6LIcIVkebR

— New York Post (@nypost) January 14, 2021