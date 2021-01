Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ μίλησε για τις ταραχές στο Καπιτώλιο που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε ατόμων και οι οποίες υποκινήθηκαν από υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ παρομοιάζοντάς τες με την «Νύχτα των Κρυστάλλων».

Ο σταρ του Χόλιγουντ και ο πρώην Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Καλιφόρνια ανέβασε στο Twitter βίντεο στο οποίο αφηγείται την παιδική του ηλικία που την πέρασε στη σκιά του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Μεγάλωσα στην Αυστρία. Γνωρίζω πολύ καλά τη «Νύχτα των Κρυστάλλων». Ήταν μια νύχτα οργής εναντίον των Εβραίων που έγινε το 1938 από τους ναζιστές ομοϊδεάτες των «Proud Boys». Η Τετάρτη ήταν η «Ημέρα των Κρυστάλλων» εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν τα σπασμένα γυαλιά στα παράθυρα του Καπιτωλίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά ο όχλος δεν γκρέμισε μόνο τα παράθυρα του Καπιτωλίου. κατέστρεψε τα ιδανικά που θεωρήσαμε δεδομένα».

Ο Σβαρτσενέγκερ – ο οποίος διαδέχτηκε τον Τραμπ ως οικοδεσπότη του ριάλιτι σόου του «The Apprentice» – αναφέρθηκε και στους Ρεπουμπλικάνους εκλέκτορες που υποστήριξαν τον Τραμπ στην ψηφοφορία για να ανατρέψουν τα εκλογικά αποτελέσματα, ακόμη και μετά τις ταραχές.

«Θα τους θυμίσω αυτό που είπε ο Τέντι Ρούσβελτ: «Πατριωτισμός σημαίνει να παραμείνεις δίπλα στη χώρα. Δεν σημαίνει να είσαι δίπλα στον πρόεδρο»», είπε ο Σβαρτσενέγκερ.

