Όσοι εμβολιάζονται στο Λος Άντζελες θα μπορούν να διατηρούν βεβαιώσεις «ανοσίας» στο ψηφιακό πορτοφόλι του iPhone τους.

Το αρχείο θα διατίθεται στο Apple Wallet, το οποίο συνήθως χρησιμοποιείται για κάρτες πληρωμής, κάρτες επιβίβασης ή εισιτήρια εκδηλώσεων.

Αξιωματούχοι λένε ότι θα χρησιμοποιηθεί πρώτα για να υπενθυμίσει στους ανθρώπους να κάνουν τη δεύτερη απαιτούμενη δόση του εμβολίου. Αλλά θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό εμβολιασμού.

Όπως ανέφερε το Bloomberg για τη συνεργασία της κομητείας με την εταιρεία λογισμικού Healthvana, η ψηφιακή κάρτα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί «για να αποδείξει σε αεροπορικές εταιρείες, σχολεία, και όποιον τη χρειάζεται», ότι ο χρήστης έχει εμβολιαστεί.

Το Λος Άντζελες, η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει υψηλό επίπεδο μόλυνσης, με σχεδόν 13.000 νέα κρούσματα την ημέρα και συνολικά έως τώρα 9.782 θανάτους.

COVID-19 Daily Update:

December 29, 2020

New Cases: 12,979 (746,089 to date)

New Deaths: 227 (9,782 to date)

Current Hospitalizations: 7,181

