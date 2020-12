Ο σκηνοθέτης Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ κοινοποίησε στα social media ένα βίντεο, στο οποίο παίζει κιθάρα για το Παιδί /Γκρόγκου – γνωστό στις λεγεώνες θαυμαστών των Star Wars ως Baby Yoda.

«Εδώ είναι ένα χριστουγεννιάτικο δώρο σε όλους εκείνους που με ρώτησαν πώς είναι να κάνω παρέα με το Baby Yoda στα γυρίσματα του #TheMandalorian #TheTragedy. Ρίξτε μια ματιά στη #DisneyGallery για περισσότερα στιγμιότυπα από τα παρασκήνια!» έγραψε sστη δημοσίευσή στα social media ο Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ, ο οποίος δημοσίευσε το βίντεο ανήμερα των Χριστουγέννων.

Στο βίντεο ο αμερικανός σκηνοθέτης παίζει κιθάρα και ο αξιολάτρευτος χαρακτήρας της δημοφιλούς σειράς φαντασίας του σύμπαντος του Star Wars χαμογελάει, κουνάει τα αυτιά του και γέρνει το κεφάλι υπό τους ήχους της μουσικής.

Ο δεύτερος κύκλος της σειράς The Mandalorian με πρωταγωνιστή τον Πέντρο Πασκάλ ολοκληρώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου.

Ο Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ σκηνοθέτησε το έκτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου της σειράς και ήταν επίσης εκτελεστικός παραγωγός.

Ο Ροντρίγκεζ είναι γνωστός για τις ταινίες του Sin City, The Adventures of Sharkboy and Lavagirl, Desperado, Dusk Till Dawn and Alita: Battle Angel.