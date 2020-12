Η αστυνομία στην αμερικανική πόλη Νάσβιλ, πρωτεύουσας της πολιτείας Τενεσί, επιβεβαίωσε μία έκρηξη στο κέντρο της πόλης, προσθέτοντας ότι οι έρευνες για την έκρηξη βρίσκονται σε εξέλιξη.

An explosion linked to a vehicle occurred at 6:30 this morning outside 166 2nd Ave N downtown. Investigation active by MNPD & federal partners. — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020

Η έκρηξη περιγράφεται από την αστυνομία ως «μία εσκεμμένη πράξη» με τους αξιωματούχους της πυροσβεστικής να αναφέρουν ότι τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά κανείς από αυτούς, δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά.

These are pictures from 2nd Avenue south. Windows were broken out from explosion area to Broadway. Please AVOID this area! Media staging is at 2nd Avenue south and KVB. pic.twitter.com/tocdpHWFgj — Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) December 25, 2020

Νωρίτερα σήμερα, τα τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν μία δυνατή έκρηξη στο κέντρο του Νάσβιλ, με συνέπεια να υποστούν καταστροφές αρκετά κτίρια, χωρίς να έχουν αναφερθεί θύματα, μέχρι τώρα.

«Η έκρηξη ήταν σημαντική, όπως μπορείτε να δείτε…, το αστυνομικό τμήμα, αλλά και οι ομοσπονδιακοί συνεργάτες του [FBI, ATF] διεξάγουν μία έρευνα μεγάλης κλίμακας μέχρι τώρα» δήλωσε ο Ντον Άαρον εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Νάσβιλ.

«Πιστεύουμε ότι η έκρηξη ήταν μία σκόπιμη πράξη» σημείωσε ο ίδιος.

Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο της έκρηξης, με μία αναφορά για ένα ύποπτο όχημα, όταν έγινε η έκρηξη περίπου στις 6:30 το πρωί (τοπική ώρα) στο Νάσβιλ, πρωτεύουσα της πολιτείας Τενεσί, αλλά και της μουσικής κάντρι στις ΗΠΑ.

2nd Ave N in Nashville TN , stay away from downtown pic.twitter.com/DtMCw9qWSi — Grammy Nominated Boyfriend (@ABEastwood_) December 25, 2020

Serious damage in Nashville after its reported that an RV exploded this morning. #Nashville pic.twitter.com/kl2z4dY1yR — CNW (@ConflictsW) December 25, 2020