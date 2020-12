Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε πριν λίγες μέρες διάταγμα με το οποίο ορίζει ότι τα ομοσπονδιακά κτίρια που θα χτίζονται από δω και πέρα στη χώρα θα πρέπει να είναι «όμορφα» και κατά προτίμηση κλασικά ελληνικά, ρωμαϊκά ή παρόμοιας αρχιτεκτονικής.

Η εκτελεστική εντολή που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις αναφέρει ότι πάρα πολλά ομοσπονδιακά κτίρια αντικατοπτρίζουν τα «βίαια» σχέδια του περασμένου αιώνα και επισημαίνει ότι τα νέα κυβερνητικά κτίρια πρέπει να μοιάζουν περισσότερο με τα «αγαπημένα» αξιοθέατα της Αμερικής, όπως ο Λευκός Οίκος.

Συγκεκριμένα η εντολή που εκδόθηκε λίγο πριν την αποχώρηση του Τραμπ από την ηγεσία των ΗΠΑ αναφέρει: «Τα νέα ομοσπονδιακά σχέδια των κτιρίων θα πρέπει, όπως τα αγαπημένα κτήρια ορόσημα της Αμερικής, να αναβαθμίζουν και να ομορφαίνουν τους δημόσιους χώρους, να εμπνέουν το ανθρώπινο πνεύμα, να ενθαρρύνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, να επιβάλλουν σεβασμό στο ευρύ κοινό και, κατά περίπτωση, να σέβονται την αρχιτεκτονική κληρονομιά μιας περιοχής» αναφέρει η εντολή.

Communities should have the right & responsibility to decide for themselves what architectural #design best fits their needs. That’s why we strongly oppose the “Promoting Beautiful Federal Civic Architecture” executive order just signed by President Trump. https://t.co/LoIgeOWQaF

— AIA National (@AIANational) December 21, 2020