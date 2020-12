Μια μητέρα influencer έγινε viral νωρίτερα την εβδομάδα, έπειτα από τις δηλώσεις της ότι έγινε προσπάθεια να απαγάγουν τα παιδιά της, αλλά η αστυνομία έχει κλείσει την υπόθεση και το ζευγάρι που κατηγορήθηκε δεν έχει πια ενεργές κατηγορίες εις βάρος του.

Το BuzzFeed News ανέφερε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι η Katie Sorenson, γνωστή στο παρελθόν από το Instagram @motherhoodessentials (η οποία τώρα φαίνεται να είναι ανενεργή), έγινε viral αφού ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά της παραλίγο να τα απαγάγουν σε ένα τοπικό κατάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Sorenson είχε περίπου 6.000 ακόλουθους πριν δημοσιεύσει τα βίντεο με τις καταγγελίες και η BuzzFeed News ανέφερε ότι τώρα έχει συγκεντρώσει πάνω από 80.000.

Η Sorenson φάνηκε να έχει αποχωρήσει από το Instagram @motherhoodessentials_ από την Παρασκευή. Οι σύνδεσμοι στη σελίδα του Motherhood Essentials LinkTree οδηγούν σε ιδιωτική σελίδα.

Η τοπική αστυνομία μίλησε με το ζευγάρι που κατηγόρησε η Sorenson στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για απόπειρα απαγωγής των παιδιών της.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου από την Αστυνομική Διεύθυνση Petaluma, οι ανακριτές δεν εντόπισαν αποδεικτικά στοιχεία ή μάρτυρες για να υποστηρίξουν την Sorenson.

Η αστυνομία είπε ότι τα viral βίντεο της Sorenson περιείχαν πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική της κατάθεση.

Το BuzzFeed News ανέφερε ότι η Sorenson είχε αναφέρει το περιστατικό στην αστυνομία στις 7 Δεκεμβρίου.

Το αστυνομικό τμήμα της Petaluma είπε ότι εκείνη την εποχή, η Sorenson περιέγραψε ένα περιστατικό στο οποίο είπε ότι ένας άνδρας και μια γυναίκα την ακολούθησαν σε ένα κατάστημα ισχυριζόμενη ότι «σχολίασαν την εμφάνιση των παιδιών καθώς περπατούσαν πίσω της».

Η αστυνομία λέει ότι στην αρχική της κατάθεση, η Sorenson είπε ότι το ζευγάρι την ακολούθησε στο αυτοκίνητό της και στη συνέχεια έφυγε όταν παρενέβη κάποιος περαστικός.

Η αστυνομία είπε στο BuzzFeed News ότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία εκείνη τη στιγμή για να προσδιοριστεί εάν υπήρξε ή όχι εγκληματική ενέργεια.

Ενώ τα βίντεο είναι επί του παρόντος απρόσπελαστα στο Instagram της Sorenson, τα βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα κατέβασε ο αστυνομικός συντάκτης του KTVU, Henry K. Lee, ο οποίος ανέφερε ότι είχαν σημειώσει πάνω από 2 εκατομμύρια προβολές στο Instagram. Στα βίντεο, η Sorenson ισχυρίζεται ότι τα παιδιά της ήταν «στόχοι μιας απόπειρας απαγωγής», σύμφωνα με το insider.com.

Katie Sorensen says strangers tried to kidnap her kids outside the Petaluma @MichaelsStores after following them around inside. Her @instagram video (partial here) has hit 2M views. @petaluma_police investigating. She & @PollyDad speak out to @KTVU 5:15, 6:15, 7:30 p.m. pic.twitter.com/cG0wnm2JgQ

— Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) December 15, 2020