Το Νάσβιλ είναι μια πόλη ήδη γνωστή ως προορισμός της κάντρι μουσική, αλλά πλέον θα έχει και μία άλλη πτυχή, σόουλ, γκόσπελ και R&B, χάρη στο νέο της Μουσείο, αφιερωμένο στην αφροαμερικανική μουσική.

Το Εθνικό Μουσείο αφρο-αμερικανικής Μουσικής θα εγκαινιαστεί στις 18 Ιανουαρίου 2021 και θα ανοίξει τις πύλες του για το κοινό στις 30 του ίδιου μήνα με μέτρα κοινωνικής απόστασης.

The Catalogue is NMAAM’s virtual gallery featuring photography from @meldcole and @JonathanMannion . Explore the exhibit, then watch the 3-part conversation hosted by @panamajackson . https://t.co/pgOKgZWP6X pic.twitter.com/RmKn80oSfk

Είναι το μοναδικό Μουσείο αφιερωμένο στη διατήρηση και ανάδειξη περισσότερων από 50 μουσικών ειδών και στυλ που δημιουργήθηκαν, επηρεάστηκαν και / ή είναι εμπνευσμένα από Αφρο+Αμερικανούς.

Σε κάθε μία από τις έξι γκαλερί του Μουσείου θα παρουσιάζεται μια διαφορετική αφήγηση και οπτική της αφροαμερικανικής μουσικής – η ιστορία, η κληρονομιά και ο αντίκτυπός της στον κόσμο – μέσω έργων τέχνης, αντικειμένων, αναμνηστικών, ενδυμάτων και τεχνολογίας αιχμής.

In our new blog series curated by @panamajackson, renowned cultural and social commentator and #TheRoot senior writer @michaelharriot follows the blues to one of the holiest places on earth. #NMAAM #ThePowerofOne https://t.co/xFUz4kFmeh pic.twitter.com/TobYLtyEsn

— the NMAAM (@theNMAAM) December 14, 2020