Μια χειμερινή καταιγίδα προκάλεσε πρωτόγνωρες χιονοπτώσεις σε περιοχές των βορειοανατολικών πολιτειών των ΗΠΑ χθες Πέμπτη και χάος στην περιοχή, ενώ τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα.

Η πρώτη μεγάλη χιονοθύελλα της εποχής ανάγκασε τους αξιωματούχους να καλέσουν τους 50 εκατομμύρια κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν να μείνουν στα σπίτια τους.

«Με δεδομένη τη σφοδρή χιονόπτωση και τις δυσκολίες στις μετακινήσεις, οι οδηγοί καλούνται να μην βγουν στους δρόμους, αν μπορούν, όσο διαρκεί η θύελλα», ανήρτησε ο κυβερνήτης της Μασαχουσέτης στον λογαριασμό του στο Twitter.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε καραμπόλα 30 με 60 οχημάτων σε αυτοκινητόδρομο της Πενσιλβάνια την Τετάρτη, ενώ η τροχαία της πολιτείας της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε 600 τρακαρίσματα και δύο θανάτους χθες Πέμπτη.

Snow has reached more than 40 inches in less than 24 hours in New York City #Snow_in_New_York #Snow_in_USA pic.twitter.com/WHqlEsg0zJ

Η κακοκαιρία προκάλεσε έντονες χιονοπτώσεις από την βόρεια Πενσιλβάνια ως το νότιο τμήμα του Νιού Χάμσαϊρ.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση όγκου χιονιού μέχρι το πρωί της Πέμπτης ήταν 114 εκατοστά κοντά στο Μπίνγκχαμπτον της Νέας Υόρκης, ρεκόρ για τον μήνα Δεκέμβριο, ίσως και όλων των εποχών, με το χιόνι σε περιοχές της κεντρικής Πενσιλβάνια να φτάνει τα 102 εκατοστά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μπομπ Όραβεκ της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

«Πρόκειται για ιστορική χιονόπτωση», σχολίασε.

Στην πόλη της Νέας Υόρκης το χιόνι έφτασε τα 15 με 25 εκατοστά, όγκος χιονιού υπερδιπλάσιος σε σχέση με αυτό που έπεσε πέρυσι στη διάρκεια όλου του χειμώνα.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η πρωτεύουσα της πολιτείας της Νέας Υόρκης, το Όλμπανι, αναμένεται να δει περισσότερα από 76 εκατοστά χιόνι, ενώ στη Βοστόνη το χιόνι ήταν ήδη 30 εκατοστά το πρωί της Πέμπτης, ενώ η χιονόπτωση συνεχιζόταν.

Every year, the first snowfall shows us how easy it would be to calm traffic on our streets — and every year, we let that possibility melt way. Wouldn’t it be amazing if those curb extensions were made out of concrete instead of snow? #ShowUsYourSneckdowns https://t.co/h7H7rnodXE

— Streetsblog USA (@StreetsblogUSA) December 17, 2020