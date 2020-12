Μόνο η Νότιος Αμερική βρισκόταν σε κατάλληλη θέση για να θαυμάσει την Δευτέρα την πρώτη και μοναδική ολική έκλειψη Ηλίου του 2020.

Για μας τους υπόλοιπους, η αμερικανική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας παρουσίασε μια σειρά βίντεο που καταγράψουν την πορεία ενός κοσμικού φαντάσματος: τη σκιά της Σελήνης να μετακινείται στην επιφάνεια της Γης.

«Η ολική ηλιακή έκλειψη προσέφερε ένα φαντασμαγορικό θέαμα καθώς η Σελήνη πέρασε για λίγο μπροστά από τον Ήλιο και μπλόκαρε το φως του» ανέφερε η Υπηρεσία Δορυφόρων και Πληροφοριών της NOAA.

Οι θεαματικές εικόνες μεταδόθηκαν από τον δορυφόρο GOES, ο οποίος κινείται σε γεωστατική τροχιά, περίπου 36.000 χιλιόμετρα από τη Γη, και παραμένει έτσι διαρκώς πάνω από το ίδιο σημείο της Γης.

Και τα τρία βίντεο τραβήχτηκαν στη διάρκεια της ημέρας στο δυτικό ημισφαίριο.

#SATELLITE SPOTLIGHT: Here’s a closer look at today’s total #SolarEclipse from @NOAA‘s #GOES16🛰️. The moon’s shadow tracked over the southern Pacific Ocean, as well as across #Chile and #Argentina, before moving into the southern Atlantic Ocean just before sunset. pic.twitter.com/YoO9N36s7c — NOAA Satellites – Public Affairs (@NOAASatellitePA) December 14, 2020

Το πρώτο δείχνει τη σκιά της Σελήνης να διασχίζει τον Ειρηνικό ωκεανό κινούμενη ανατολικά. Περνά πάνω από τη Νότιο Αμερική, όπου έγινε ορατή η έκλειψη, και μετά χάνεται στον Ατλαντικό λίγο πριν από το ηλιοβασίλεμα.

Today’s total #SolarEclipse was the only total solar #eclipse of the year. Although it was mainly visible from Earth in parts of South America, #GOESEast had a perfect view of the moon’s shadow moving across the Earth. pic.twitter.com/AlU0E8eGsW — NOAA Satellites (@NOAASatellites) December 14, 2020

Το δεύτερο βίντεο δείχνει το ίδιο φαινόμενο με ολόκληρη τη Γη στριμωγμένη στο πλάνο.

Τα χρώματα των δύο εικόνων προέκυψαν από τον συνδυασμό πέντε φίλτρων που δείχνουν περίπου αυτό που θα έβλεπε και το ανθρώπινο μάτι.

Who says you can’t view the world through rose-colored glasses? During yesterday’s #SolarEclipse, #GOESEast viewed the moon’s shadow cross the Earth. The imagery it collected became not only our #TimelapseTuesday shot, but also our #ImageOfTheDay. More: https://t.co/dnTdpynji6 pic.twitter.com/ahgXxhNfT0 — NOAA Satellites (@NOAASatellites) December 15, 2020

Στο τρίτο βίντεο, η ξηρά και η ατμόσφαιρα εμφανίζονται με ζωηρά μοβ, κόκκινα και μπλε χρώματα που επιτρέπουν στους επιστήμονες να ξεχωρίσουν την ομίχλη από την χαμηλή νέφωση. Σε αυτή την περίπτωση, η σκιά της Σελήνης διακρίνεται ως φωτεινή κηλίδα που διατρέχει το κάδρο από τα αριστερά προς τα δεξιά.