H «Κληρονομία της Γεύσης» (Τhe Herritage of Taste) είναι μια κοινωνικοπολιτιστική πρωτοβουλία της ομάδας Qualia, μιας ομάδας νέων ανθρώπων που κατοικούν στη Λάρισα, εξ’ ολοκλήρου αφιερωμένη στη σχέση τροφής και ανθρώπινης κατάστασης.

Αγαπούν το φαγητό και φροντίζουν την υγεία μας έχοντας ως όραμα να προάγου αδιάκοπα κάθε διάσταση της – φυσική, ψυχική, συναισθηματική, πνευματική και κοινωνική – μέσω της δημιουργίας καινοτόμων γαστρονομικών εκδηλώσεων, προϊόντων και εκθέσεων.

Το 2018, με την υποστήριξη του προγράμματος START – Create Cultural Change, η ομάδα Qualia ξεκίνησε την έρευνα και την καταγραφή πολιτιστικών πρακτικών, που σχετίζονται με τη διατροφή και την υγεία, μέσω συνεντεύξεων προφορικής ιστορίας, με ανθρώπους παλαιότερων γενεών στη Λάρισα.

Οι συνεντεύξεις που συλλέχθηκαν οδήγησαν στη δημιουργία της Κληρονομιάς της Λέξης, ενός αρχείου προφορικής ιστορίας που «τροφοδοτεί» την Kληρονομιά της Γεύσης με πληροφορίες σχετικά με την τροφή και τη ζωή του παρελθόντος, και αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για τα μελλοντικά επιστημονικά και δημιουργικά έργα.

Ανάγκη που έψαχνε αφορμή να εκδηλωθεί ξεκάθαρα! To 2017 ο Guardian δημοσίευσε ένα εξαιρετικό άρθρο με τίτλο Why we fell for clean eating το οποίο πραγματικά αξίζει να διαβασθεί.

Ήδη τρία χρόνια πριν, χωρίς πανδημία, σε μια χώρα που – φαινομενικά τουλάχιστον – ευημερούσε, το άρθρο αυτό εξηγεί πολύ καλά γιατί το φαγητό που καταναλώνουμε αντικατοπτρίζει αυτό που βιώνουμε.

Και φυσικά εξηγεί και πως οι άνθρωποι προσπαθούμε να ρυθμίσουμε την τοξικότητα που δεχόμαστε απ’ έξω, χρησιμοποιώντας αυτά που τρώμε.

Η στροφή προς το χειροποίητο, το σπιτικό, το λιγότερο επεξεργασμένο έχει γίνει εδώ και καιρό και είναι μια κίνηση που αν είχε φωνή θα έλεγε «με προσέχω». Η μαγειρική στην καραντίνα φωνάζει «έχω χρόνο και με προσέχω ακόμα περισσότερο!».

Η μαγειρική ενέχει πολλά μικρά στοιχεία που συνθέτουν μια τελετουργία αφοσίωσης – θα τα ψωνίσεις, θα τα συνθέσεις, θα τα σερβίρεις, θα τα σηκώσεις, θα ρωτήσεις τον εαυτό σου ή και άλλους αν σου/τους άρεσε…