Με μια πραγματικά δύσκολη αποστολή ήρθαν οι διασώστες της Μόσχας.

Μία πάπια παγιδεύτηκε στα παγωμένα νερά της λίμνης Χίμκι, με αποτέλεσμα να στηθεί μία ειδική επιχείρηση διάσωσής της μέσα από τα κομμάτια πάγου.

Το φοβισμένο πτηνό είχε εγκλωβιστεί σε μία παγωμένη «παγίδα» 25 μέτρα από την ακτή και δεν μπορούσε να φθάσει στην όχθη από μόνο του.

Περαστικοί και κάτοικοι της περιοχής βλέποντας την αγωνιώδη προσπάθεια της πάπιας κάλεσαν τους διασώστες.

Με μία ειδική και αρκετά δύσκολη επιχείρηση στα παγωμένα νερά, οι διασώστες κατάφεραν να φέρουν το πουλί στην όχθη και να το παραδώσουν στους εθελοντές ενός κέντρου αποκατάστασης ζώων.

🦆 saving a duck from the frozen Khimki reservoir in Moscow pic.twitter.com/v13zy5i6ZU

— Jonny Tickle (@jonnytickle) December 8, 2020