Πλημμύρισε για ακόμα μια φορά ο προσωρινός προσφυγικός καταυλισμός του Καρά Τεπέ, όπου μεταφέρθηκαν οι πρόσφυγες στη Λέσβο, μετά την καταστροφή της Μόριας.

Το πεδίο βολής μετατράπηκε για άλλη μια φορά σε «λίμνη» αφήνοντας έκθετη την κυβέρνηση για την προχειρότητα και τη βιασύνη με την οποία στήθηκε ο καταυλισμός.

Οι πρόσφυγες βρέθηκαν εκτεθειμένοι στο κρύο παλεύοντας με τους ανέμους και την κακοκαιρία.

Τις τελευταίες ημέρες που ο καιρός αγρίεψε, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι εκτεθειμένοι στους δυνατούς ανέμους, με τις σκηνές να τις φουσκώνει ο αέρας, έτοιμες να τις πάρει μαζί του.

Διαβάστε επίσης: Πλημμύρισε και πάλι ο καταυλισμός του Καρά Τεπέ – Μπαίνουν οι βάσεις για τις κλειστές δομές

Ανακοίνωση για τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και μεταναστών στον Καρά Τεπέ, εξέδωσε η Επιτροπή Αγώνα, εργαζομένων σε δομές και υπηρεσίες στο Προσφυγικό – Μεταναστευτικό.

Στην ανακοίνωση σημειώνει μεταξύ άλλων γίνεται εκτενής αναφορά στις ελλείψεις του καταυλισμού ακόμη και σε στοιχειώδεις παροχές της καθημερινότητας όπως είναι η πρόσβαση σε ζεστό νερό και τουαλέτες. Μεταξύ άλλων σημειώνεται:

«Με ευθύνη της κυβέρνησης και της ΕΕ, ο εγκλωβισμός και οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης, όχι μόνο συνεχίζονται, αλλά και εντείνονται στη νέα δομή στο Μαυροβούνι (Καρά Τεπέ). Οι πρόσφυγες/ισσες και οι μετανάστες/τριες βρίσκονται εκτεθειμένοι/ες στο κρύο, παλεύοντας κυριολεκτικά με τους ανέμους που πλήττουν κατά καιρούς το νησί».

«Τρομάζουμε με την σκέψη και μόνο τι θα γίνει όταν μπει ο χειμώνας πιο δυναμικά. Δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε στιγμές, όπως στη Μόρια, με ανθρώπους νεκρούς από το κρύο» αναφέρει η επιτροπή.

This is what the Greek authorities +EU mean by #winterization ? Tents are at the mercy of weather conditions + in danger to be carried away from the wind. Greek state should immediately transfer the #refugeesgr from #Moria2 to safe +decent reception conditions. #WinterWithoutHome pic.twitter.com/2EAa7juhUO

This is what the Greek authorities +EU mean by #winterization ? Tents are at the mercy of weather conditions + in danger to be carried away from the wind. Greek state should immediately transfer the #refugeesgr from #Moria2 to safe +decent reception conditions. #WinterWithoutHome pic.twitter.com/2EAa7juhUO

Videos from #KaraTepe or #Moria2 #Lesvos refugee camp today . It’s important to share as 1. People detained, in quarantine #Covid_19 2. Social media accounts of refugees publishing are being reported 3. NGO workers are banned if sharing stories from inside #antireport . Chain: pic.twitter.com/kdjVsLuttQ

The Greek government is proud that the new temporary camp on Lesvos is better than the one in Moria. This is what their ‘success’ looked like last night.

Thousands of refugees are at the mercy of the elements because Greece and other EU states won’t give up on failed policy. pic.twitter.com/CZ7QiByOy6

— Manos Moschopoulos (@maledictus) December 11, 2020