Αν είδατε το Emily in Paris και θέλετε να υιοθετήσετε κάποιο απ’ τα κλισέ τις σειράς, λόγου χάρη μια μπαγκέτα στο χέρι ως μόνιμο αξεσουάρ, η τελευταία συλλογή του οίκου Moschino έχει κάτι για σας. Τις τσάντες που έγιναν viral.

Με έμπνευση από τη Γαλλική Επανάσταση και την Μαρία Αντουανέτα ο Jeremy Scott έντυσε λοιπόν τα μοντέλα με κορσέδες, φαρδιές φούστες και μερικά αξεσουάρ-έκπληξη.

Συγκεκριμένα, οι τσάντες της κολεξιόν θύμιζαν έντονα αγαπημένα αρτοσκευάσματα: μια μπαγκέτα, ένα κρουασάν ακόμα και ένα κομμάτι κέικ με ροζ παντεσπάνι.

Οι εν λόγω τσάντες έγιναν πρόσφατα διαθέσιμες προς αγορά και το Twitter είχε πολλά να σχολιάσει.

«758 λίρες για να δείχνεις σαν να κρατάς σάντουιτς. Είναι κάποιο αστείο;» έγραψε ένας χρήστης ενώ κάποιος άλλος πρότεινε ένα φτηνότερο αντίγραφο της τσάντας- μπαγκέτας, ένα κανονικό ψωμί στο χέρι.

«Για να μου κάνουν επίθεση τα περιστέρια; Όχι, ευχαριστώ» ήταν ένα από τα υπόλοιπα σχόλια.

@Moschino You may be the upper crust when it comes to fashion & as much as we knead & loaf you, I kneaded to wheat in when we saw our BAGuette design has been recrumbated/pinched. We are in disbeyest by what we saw today. Ours cost £1.20 to bake, please don’t baguette about this. pic.twitter.com/I0YFso5c7u

— Tasha (@Tasha69677503) December 3, 2020