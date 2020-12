Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 4ο λεπτό, η Τσέλσι του Φρανκ Λάμπαρντ δεν πτοήθηκε, απάντησε άμεσα και πήρε με σχετική άνεση μια νίκη απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα. Οι «μπλε» επικράτησαν με 3-1, ωστόσο το σκορ θα μπορούσε να ήταν και πολύ πιο μεγάλο εάν οι Λονδρέζοι ήταν πιο αποτελεσματικοί στο τελευταίο μισό του γηπέδου.

Η ομάδα του Μαρσέλο Μπιέλσα αγωνίστηκε για μια ακόμη φορά με το δικό της στιλ παιχνιδιού, ωστόσο τα βρήκε σκούρα απέναντι στην ανανεωμένη Τσέλσι που έδειξε τα δόντια της και πάτησε προσωρινά κορυφή. Οι «μπλε» έγιναν η μοναδική ομάδα της φετινής σεζόν που κατάφερε να ξεπεράσει στα συνολικά χιλιόμετρα τα «παγώνια» τα οποία τρέχουν ασταμάτητα σε κάθε παιχνίδι.

Η ομάδα του Λάμπαρντ ωστόσο πέρασε με επιτυχία ακόμη ένα δύσκολο τεστ και επικράτησε εύκολα της Λιντς, η οποία είχε 6 λιγότερα χιλιόμετρα από τους γηπεδούχους που παρουσιάστηκαν σοβαροί μπροστά στο κοινό τους που επέστρεψε στο γήπεδο μετά από οχτώ μήνες.

Μάλιστα, η Τσέλσι έγινε και η μόνη ομάδα που είχε περισσότερα σουτ κόντρα στη Λιντς, δείγμα της εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται τη φετινή σεζόν στο Λονδίνο.

Chelsea are the first team this season to out run Leeds United over 90 minutes of football. As a team they ran 6 more kilometers than Leeds today. Beat them at their own game.

That’s called the Lampard effect. pic.twitter.com/6mRMzItNF6

— Ayden (@AydenMalek) December 5, 2020