Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Σαουδικής Αραβίας απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες του ιρανού υπουργού Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ που υποδήλωσε ότι το βασίλειο έπαιξε ρόλο στη δολοφονία διακεκριμένου ιρανού πυρηνικού επιστήμονα την περασμένη εβδομάδα.

Ο Μοχσέν Φαχριζαντέχ δολοφονήθηκε την Παρασκευή σε επίθεση κοντά στην Τεχεράνη, την οποία η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν απέδωσε στο Ισραήλ, τον ορκισμένο εχθρό της. Το Ισραήλ δεν απάντησε επίσημα σε αυτές τις κατηγορίες.

Τη Δευτέρα, ο Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ έκανε λόγο για «συνωμοσία», στον λογαριασμό του στο Instagram, αναφέροντας μυστική συνάντηση στη Σαουδική Αραβία μεταξύ του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχαμάντ μπιν Σαλμάν και του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αυτή η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, αλλά το Ριάντ τη διέψευσε. Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο βρισκόταν τότε στη Σαουδική Αραβία.

«Οι εσπευσμένες επισκέψεις του Πομπέο στην περιοχή, μια τριμερής συνάντηση στη Σαουδική Αραβία και οι δηλώσεις του Νετανιάχου δείχνουν όλα αυτήν τη συνωμοσία, η οποία αποδείχθηκε δυστυχώς με μια δειλή τρομοκρατική ενέργεια την Παρασκευή που είχε ως αποτέλεσμα το μαρτύριο ενός από τους σημαντικότερους υπευθύνους της χώρας», έγραψε ο ιρανός υπουργός.

«Ο Ζαρίφ θέλει οπωσδήποτε να κατηγορήσει το βασίλειο για όλα τα αρνητικά που συμβαίνουν στο Ιράν. Θα μας κατηγορήσει επίσης για τους προσεχείς σεισμούς και πλημμύρες;», έγραψε στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Αντελ αλ-Τζουμπέιρ. «Δεν είναι η πολιτική της Σαουδικής Αραβίας να εμπλέκεται σε δολοφονίες» σημείωσε.

It is not the policy of Saudi Arabia to engage in assasinations; unlike Iran, which has done so since the Khomeini Revolution in 1979. Ask us, and ask many other countries who have lost many of their citizens due to Iran’s criminal and illegal behavior!

