Παίκτης των Λέικερς θα παραμείνει έως το 2023 ο Λεμπρόν Τζέιμς!

Όπως έγινε γνωστό από τον ατζέντη του, Ριτς Πολ, ο 35χρονος σούπερ σταρ συμφώνησε σε επέκταση του συμβολαίου του και θα παραμείνει για δύο ακόμη χρόνια στους Λέικερς.

Ο Λεμπρόν είχε συμβόλαιο με τους πρωταθλητές ως το καλοκαίρι, με τις απολαβές του να κυμαίνονται στα 39,2 εκατομμύρια δολάρια για την επόμενη σεζόν. Ωστόσο, με την επέκταση του συμβολαίου, ο «Βασιλιάς» αναμένεται να εισπράξει ακόμη 85 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το καλοκαίρι του 2023.

Ο MVP των περσινών τελικών φαίνεται πως θέλει να κλείσει την καριέρα στο Λος Άντζελες και να διεκδικήσει κι άλλα πρωταθλήματα με τη φανέλα των Λέικερς, όπως και περισσότερες ατομικές διακρίσεις.

